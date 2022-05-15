«Неужели вы не видите?» – в Германии заметили, что евро проигрывает рублю

Западная санкционная политика вредит Германии «больше, чем Путину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с трибуны Бундестага заявила немецкий парламентарий Сара Вагенкнехт.

Она призвала министра иностранных дел ФРГ и федерального канцлера прекратить «игры с зелёной энергетикой» и заняться реальными проблемами с топливом и экономикой.

«Неужели вы не видите, что санкционная политика вредит нам больше, чем Путину? Неужели вы не замечаете, что с февраля евро постоянно дешевеет и сдает позиции, в то время как рубль котируется гораздо выше, чем в начале войны? Пора уже задуматься – почему так происходит. У России есть возможность продать свои энергоносители кому-то еще, потому что большая часть мира не поддерживает ваши санкции. Германия потеряет важные секторы промышленности, если страна будет следовать курсу госпожи Бербок. Господин канцлер, оставьте уже свои зеленые игры с энергетикой и займитесь реальными проблемами людей в своей стране!», – призвала Вагенкнехт.

Напомним, ранее Bloomberg назвал рубль лучшей валютой по росту к доллару.

Симферополь, Валентин Карамазов

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