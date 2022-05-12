Bloomberg назвал рубль лучшей валютой по росту к доллару

Российский рубль эффективнее других валют укрепляется по отношению к американскому доллару, считают аналитики Bloomberg. С начала года рубля обогнал в рейтинге бразильский реал.

«Контроль за движением капитала, введенный Россией, превратил рубль в лучшую в мире валюту в этом году. Он вырос более чем на 11% по отношению к доллару США с начала года, превысив рост реала (9%) и став лидером роста среди 31 основной валюты, отслеживаемой Bloomberg», – говорится в публикации агентства.

По данным Мосбиржи на 13:11 мск, курс доллара установился на отметке в 65,55 рубля, евро – 68,28 рубля. В последний раз евро торговался по 68 рублей в конце января 2020 года.

Аналитики Bloomberg отметили, что на укрепление российской валюты повлияли принятые правительством РФ меры. Среди них контроль за движением капитала, перевод оплаты за экспорт газа в рубли для ряда стран, обязанность экспортеров продавать иностранную валюту.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил, что купить наличный доллар можно на 13 рублей дороже его биржевого курса. Ограничения по трансграничному перемещению капиталов перевели рубль в формат не свободно конвертируемых, поэтому его не стоит сравнивать со свободно конвертируемыми валютами, пояснил он «Известиям».

Как сообщал «Новый День», эксперты спрогнозировали, что в мае рубль может существенно укрепиться по отношению к американскому доллару. А курс американской валюты упадет до 60 рублей и ниже.

Москва, Наталья Рязанова

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