Перспективы рубля: в мае доллар может сильно подешеветь

В мае российская валюта может существенно укрепиться по отношению к американскому доллару, стоимость которого может снизиться до 60 рублей и ниже, что необходимо для увеличения импорта и балансирования экспорта. Такое мнение высказал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Согласно оценке аналитика, чтобы импорт товаров, который сейчас вряд ли превышает $20 млрд в месяц, вырос на 50% до $30 млрд в месяц и сбалансировал 75% экспорта товаров (остальные 25% составит отток капитала, например, в связи с погашением внешнего долга), который сейчас составляет около $40 млрд в месяц, рубль должен укрепиться в среднем до 60 за доллар.

Как считает Попов, рубль сможет стабилизироваться около этого уровня до конца 2 квартала 2022 года. Тем не менее, позднее ожидается ослабление российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт – сокращаться из-за возможных санкционных ограничений. В такой ситуации с конца 2 квартала эксперт ожидает плавного ослабления рубля до 75 за доллар к концу года.

Стоит отметить, что сегодня во второй половине дня биржевой курс доллара резко поднялся до 70 рублей, евро – выше 74 рублей. Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 66,2378 рубля, европейской – 70,0662.

Москва, Светлана Антонова

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