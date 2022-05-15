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Понедельник, 16 мая 2022, 01:53 мск

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Хуснуллин дал старт восстановлению ЛНР – прибыла первая техника

Фото: телеграм-канал Хуснуллина

РФ приступила к восстановлению разрушенного хозяйства Луганской народной республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

«Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры! Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры. Это только первый шаг- будем активно взаимодействовать с Республикой и дальше», – написал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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