Томатной пасты тут полно: Хуснуллин принял Херсонскую область «в нашу российскую семью»

Освобождённая Херсонщина обладает мощным потенциалом и займёт достойное место среди российских регионов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе рабочей ознакомительной поездки вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым в Херсонскую область заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы увидели, что сегодня в Херсоне относительно мирная жизнь, разрушений мало, что очень радует. Наша целевая задача – максимально запустить экономику, для чего наметили целый комплекс мер. Определили пути вывоза сельхозпродукции с последующей продажей, чтобы фермеры могли запустить деньги в оборот. Поставку топлива, удобрений, средств защиты. Обсудили необходимые шаги для возобновления работы предприятий и поставки медикаментов. И еще целый ряд вопросов», – отметил он.

Вице-премьер посетил Херсонский государственный завод «Паллада», специализирующийся на строительстве плавучих доков, Херсонский морской порт, грузовую железнодорожную станцию и другие объекты.

«Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции. Я думаю, томаты и томатную пасту мы будем в России теперь есть чаще и больше, благодаря труду сельхозпроизводителей Херсона. Видим большую перспективу по порту, ну и вообще, по всей продукции сельхозпереработки. У нас большие меры поддержки по линии Минсельхоза, и все, какие есть в России, все будем принимать», – подчеркнул Хуснуллин.

«Считаем, что у Херсона большие перспективы и что область займет достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждём, приглашаем сотрудничать – не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», – добавил заместитель главы российского правительства.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин дал старт восстановлению Луганской народной республики, куда прибыла первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 российских специалистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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