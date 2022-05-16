Из Азовстали может выйти «значительная группа» боевиков – комбат «Востока»

Первая сдавшаяся в «Азовстали» группа украинских нацистов из десяти человек начала посреднические переговоры о выходе на поверхность новых боевиков, пожелавших сложить оружие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», – сообщил комбат.

Напомним, ранее сегодня десять украинских военных вышли с комбината «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом.

«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами. Додавливаем таки», – писал в Телеграме Ходаковский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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