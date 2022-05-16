«Вышли с белым флагом»: группа украинских военных с «Азовстали» сдалась в плен

Группа украинских военных вышла с комбината «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

По словам комбата, «из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами». «Додавливаем таки», – добавил он.

Ходаковский также опубликовал видео, где запечатлена периферия вокруг «Азовстали», благодаря которой, по его словам, заблокированные украинские военнослужащие и боевики нацбата «могут выходить «на свежий воздух».

«Наша задача – локализовать его (противника – прим. ред.) в зоне основных цехов, которые успешно уничтожаются авиацией, и заставить сдаться. Пока он маневрирует даже в узкой полосе вокруг завода – у него есть шанс уходить от авиаударов, эффективных в отношении сконцентрированного, а не «размазанного» противника», – отметил комбат.

На прошлой неделе вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о порядке эвакуации с «Азовстали» заблокированных там украинских военных. По ее словам, в переговорах по согласованию «дорожной карты» эвакуации участвуют представители Международного Красного Креста, а посредником выступит Турция.

В ответ в Кремле заявили, что украинские военные могут выйти с «Азовстали», сложив оружие, напомнив, что это директива Верховного главнокомандующего РФ, и она будет исполнена. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможность эвакуироваться в любую сторону по собственному выбору предоставлялась только гражданским лицам.

Москва, Наталья Петрова

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