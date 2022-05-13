В Кремле опровергли проработку эвакуации военных с «Азовстали»

Украинские военные могут выйти с «Азовстали», сложив оружие, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такой была директива российского главнокомандующего, и она будет исполнена, заявил представитель Кремля.

Возможность эвакуироваться в любую сторону по собственному выбору предоставлялась только гражданским лицам, отметил Песков. Эвакуация проведена, мирные жители покинули подземные помещения завода.

«Что касается военных, было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом. Всем раненным будет оказана необходимая медицинская помощь. Это команда верховного главнокомандующего, то, из чего мы исходим», – сказал Песков журналистам.

Как сообщал «Новый День», вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о порядке эвакуации с «Азовстали» заблокированных там украинских военных. По ее словам, в переговорах по согласованию «дорожной карты» эвакуации участвуют представители Международного Красного Креста, а посредником выступит Турция.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Народная милиция ДНР делает все необходимое, чтобы «ситуация с «Азовсталью» была завершена». Не все заблокированные под заводом боевики настроены оставаться на «Азовстали».

«Что касается вопроса, выйдут ли они, они выходят на связь с нашими представителями. Некоторые уже готовы выйти, но опасаются своих собратьев», – сказал Пушилин в эфире Первого канала.

По данным главы ДНР, неонацисты еще оказывают сопротивление, но у них нехватка боеприпасов и продовольствия. На территории завода остаются около 1200 украинских боевиков, еще 600 человек – с ранениями различной степени тяжести.

Москва, Наталья Рязанова

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