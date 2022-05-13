Киев объявил о подготовке документа об эвакуации с «Азовстали»

Киевские власти хотят подписать дорожную карту по эвакуации с территории завода «Азовсталь». Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что на первом этапе запланирована эвакуация тяжелораненых.

«Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты. Есть Красный Крест, провели с ними, а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», готовимся к подписанию», – цитирует главу ведомства пресс-служба министерства.

По словам Верещук, Турция станет посредником в данном раунде переговоров. Министр добавила, что в подземных помещениях «Азовстали» находятся участники запрещенного в РФ террористического батальона «Азов», военнослужащие ВСУ, национальной полиции, пограничники.

7 мая Верещук объявила, что все мирные жители эвакуированы с территории «Азовстали».

Ранее командование украинского неонацистского полка «Азов» обратились к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им «зеленые коридоры». Участники запрещенной в РФ группировки потребовали, чтобы их с личным оружием вывезли в третью страну. Накануне командир 36-й Мариупольской бригады морской пехоты через соцсети обратился к американскому бизнесмену Илону Маску. Он также попросил вывезти всех укрывшихся под «Азовсталью» в третью страну.

Киев, Наталья Рязанова

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