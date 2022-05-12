Командир украинских морпехов просит помощи у Илона Маска

В Мариуполе командир просит помощи у американского предпринимателя Илона Маска в выводе украинских пехотинцев из «Азовстали». Свое обращение военный опубликовал в соцсети Twitter.

«Говорят, вы прибыли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. (…) Там, где я живу, выжить почти невозможно», – написал командир 36-й Мариупольской бригады морской пехоты Сергей Волына.

Он указал, что специально создал аккаунт, чтобы напрямую обратиться к самому богатому человеку в мире. «Помогите нам уйти с «Азовстали» в третью страну. Если не вы, то кто еще? Дайте мне наводку», – пишет Волына.

Чуть позже украинский командир уже в Facebook* заявил, что обращение к Маску через Twitter было «вынужденным криком души». Он вновь обратился к мировым лидерам на украинском и английском языках.

«Господа президенты, уважаемые дипломаты, человечество, если вы можете спасти нас, то сделайте это! Все слова уже были сказаны. Каждая минута – это чья-то жизнь! Мир должен немедленно перейти к действиям!», – заключил Волына.

Ранее в ДНР подтвердили, что гражданских лиц на территории «Азовстали», где засели украинские неонацисты, не осталось. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, на территории завода находится, приблизительно, 1 200 украинских боевиков. Еще около 600 человек – с ранениями различной степени тяжести.

Мариуполь, Зоя Осколкова

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