Минобороны РФ: Обращение украинских боевиков к мировому сообществу – не по адресу

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 20 апреля, прокомментировал заявление командования украинского неонацистского полка «Азов»*, в котором украинские нацисты обратились к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им «зеленые коридоры».

«Отдельно информируем командование националистического батальона «Азов»*, которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им «зеленые коридоры» и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на «Азовстали», раненых боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило», – сказал генерал-полковник Мизинцев на брифинге и добавил: «Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни».

Следует отметить, что ранее замкомандира нацистского полка «Азов»* Святослав Паламар озвучил условия по выходу боевиков с территории завода «Азовсталь».

«Военные не согласны на сдачу в плен. Но они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, сохраняя личное стрелковое оружие. Еще одно условие – им дадут забрать тела погибших», – заявил командир украинских боевиков .

По словам Паламара, украинские переговорщики Подоляк и Арахамия согласны приехать в Мариуполь, если туда прибудут их российские коллеги Мединский и Слуцкий для решения вопроса выхода боевиков и мирных жителей.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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