Ларьки на красных линиях: Совмин Крыма упростил режим застройки еще одного парка-памятника

В Крыму продолжается работа над совершенствованием условий пользования особо охраняемыми территориями.

На днях очередь дошла до изменения режима особой охраны парка санатория «Горный», расположенного в поселке Курпаты (Большая Ялта), вблизи знаменитого замка Ласточкино гнездо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оздоровительный комплекс «Горный» был построен в 1969 году и принадлежал министерству среднего машиностроения СССР. Так называлось то, что было связано с атомом и космосом. На отдых сюда направляли советских физиков-ядерщиков и космонавтов. Потом санаторий перешел к минздраву Украины. В 1998 году парк стал особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения.

В 2014 году санаторий «Горный» национализировали и в качестве филиала присоединили к санаторно-оздоровительному комплексу «Руссия», владельцем которого стало Управление делами Госсовета Крыма.

Напомним, хозяйственная деятельность на ООПТ ограничена и регламентируется законом РК, принятым 22 октября 2014 года именно Госсоветом.

Окружающий «Гоный» парк был привязан к ландшафту: он возник на месте природного субсредиземноморского леса. Там дополнительно были высажены можжевельники, дубы, фисташки. Территория парка занимала 17,17 га.

В 2016 году Совмин Крыма принял Положение о парке-памятнике садового искусства – парке санатория «Горный». Постоянными пользователями территории были указаны «Руссия» – 17,4 га и санаторий «Курпаты» (Управделами президента РФ) – 0,03 га. Последний сейчас находится в стадии реорганизации.

Неосвоенные земли санатория, его подзоны тихого и активного отдыха занимали в общей сложности 9,54 га. На остальной ООПТ располагались корпуса санатория, хозпостройки, лечебно-профилактические объекты. Основной задачей было сохранение на территории парка природных и искусственных парковых ландшафтов. Было запрещено «строительство, которое может повлиять на изменение характера местности и ландшафтов, и не связано с возложенными задачами и охраной территории парка».

Однако 12 мая правительство Крыма приняло постановление №333, изменяющее режим особой охраны парка-пямятника. Теперь там разрешено размещение объектов некапитального строительства, реконструкция объектов капитального

строительства и линейных объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на парк-памятник – лишь бы эти здания, сооружения были не выше двух этажей.

В градостроительстве есть понятие «красной линии». Это линии, которые обозначают границы территорий общего пользования. Например, красная линия улицы отделяет улицу и все, что к ней относится (инженерные коммуникации, уличное обустройство), от прилегающей территории.

В парке санатория «Горный теперь «при определении мест размещения … отступ от красной линии улиц до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не менее 5 м; от красной линии проездов – не менее 3 м, в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц». То есть ларьки и торгово-распивочные павильоны можно ставить прямо на дорожках парка.

Участок площадью 324 кв м, который сейчас на спутниковой карте выглядит частью сплошной зеленой посадки, разрешили застроить на 90%.

Оператор, дежурный по сайту санатория «Горный», не смог ответить на вопросы «Нового Дня»: ей неизвестно даже название юридического лица здравницы.

Напомним, в апреле аналогичное послабление Совмин Крыма принял и для застройки ООПТ «Утёс-Карасан» (парка санатория «Утёс»).

Симферополь, Май, Ольга Картошина

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