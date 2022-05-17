Луганск и Нижний Тагил стали городами-побратимами

Власти столицы Луганской народной републики и уральского города Нижнего Тагила подписали соглашение о побратимстве.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подписи под историческим документом поставили глава Луганска Манолис Пилавов и специально прибывший в Донбасс мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Сообщается, что соглашение о побратимстве стало первым очным документом, подписанным администрацией столицы республики с 2014 года.
Пилавов подчеркнул, что начало специальной операции 24 февраля позволило луганчанам ощутить себя частью Российской Федерации, пишет издание «Донбасс решает».
«То, что мы сегодня подписали договор о сотрудничестве, является тому подтверждением», – добавил мэр Луганска.
Напомним, ранее нижнетагильский концерн «Уралвагонзавод» направил делегацию в Луганскую народную республику на Алчевский металлургический комбинат. Возглавил группу уральких оружейников сам генеральный директор концерна Александр Потапов.
«Целью визита стало налаживание взаимодействия и дальнейшее сотрудничество», – отметили в пресс-службе завода.
Симферополь, Валентин Карамазов
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