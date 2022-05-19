Украинским беженцам в Чехии скоро нечего будет есть

Власти Чехии решили изменить порядок предоставления гуманитарного пособия в размере 5 тыс. крон (около €200) украинским беженцам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила заместитель министра труда Чешской республики Ива Мергаутова.

Прежний период такого права получения денег для покрытия расходов на пребывание в стране составлял полгода.

Согласно предлагаемым поправкам к закону, приезжим будут выплачивать гуманитарную дотацию один раз в одни руки и только после взятия на учёт в соответствующем муниципалитете.

Изменения были введены после того, как выяснилось, что многие граждане Украины въезжают в Чехию с одной целью – получить гуманитарную субсидию на полгода и сразу вернуться обратно. Кроме того, остающиеся беженцы тоже становятся обузой для социальных служб, и их хотят подтолкнуть к отъезду из страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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