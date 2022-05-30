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Понедельник, 30 мая 2022, 16:33 мск

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60% украинских беженцев вернулись домой из-за невыносимых условий в ЕС

4,8 миллиона человек из 7,6 миллиона украинских беженцев в страны Европы вернулись домой. Отчасти это связано с тем, что войска РФ пока сосредоточились на Донбассе. Однако главная причина в том, что условия проживания в ЕС оказались «очень редко хороши».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», так советник главы МВД Украины Виктор Андрусив определил мытарства украинцев в ЕС.

Беженцам приходилось либо жить в спортзалах, либо снимать дорогое жилье. Также украинцам за рубежом невозможно найти квалифицированную работу, поскольку для этого необходимо владение местным языком на профессиональном уровне.

Вместе с тем, Андрусив попытался найти позитив в таком положении дел.

«Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после завершения войны, из них 50% возвращаются еще до завершения», – рассуждал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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