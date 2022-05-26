У украинских беженцев в Европе начинаются серьезные проблемы

Жизнь украинских беженцев начинает осложняться: в Испании их лишают крова, в Германии – бесплатного проезда, в Чехии – возможности зайти в магазин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на дверях некоторых магазинов Праги начали появляться таблички «Украинцам вход запрещен» – фотографии выложены в соцсетях.

Владельцы торговых точек заявляют, что на такой недружественный шаг их подтолкнуло поведение беженцев, плюс за последние 3 месяца в магазинах резко выросло число краж.

Пока тенденция запрещать вход не приобрела массовый характер, но число подобных магазинов постепенно растет.

Кроме того, с 1 июня в Чехии отменяется бесплатный транспорт для украинских беженцев: проезд для них будет дешевле, чем для жителей страны, но за него в любом случае придется платить. Аналогичные схемы вводят в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии. Рассматривается вопрос и в других европейских странах.

Начались проблемы и у беженцев, нашедших приют в Испании: около 10 тысяч приехавших из Украины разместили в отелях на средиземноморском побережье Каталонии, Валенсии и Андалусии.

Но большая часть номеров, предоставленных беженцам, была забронирована на летний сезон еще с прошлой осени и начала зимы, пишет El País. Власти Испании ситуация не комментируют, а владельцы отелей просят временных постояльцев освободить помещения.

По мнению издания, проблемы возникнут и у тех, кто снял квартиру: во время курортного сезона арендная плата всегда растет. И если ее оплачивало испанское отделение Красного Креста, то новые тарифы организации будут просто не по карману.

Впрочем, испанские законы не позволяют выкидывать на улицы жильца, оказавшегося в тяжелой ситуации. Выселить его можно только через суд, а это процесс небыстрый. И возможно, что в роли пострадавшего окажутся не беженцы, а те, кто их приютил.

А вот в Латвии, где к частной собственности относятся иначе, представители гостиничного бизнеса уже предупредили, что с 1 июня откажут украинским беженцам в приеме. Самые сердобольные владельцы отелей оставили только самых нуждающихся. Но остальных попросили найти другое жилье. Дело в том, что правительство страны не может больше оплачивать украинцам ни проживание, ни питание. Тем более что госсубсидия покрывала всего 20% – 30% от расходов отельеров. И теперь, когда после двух лет пандемийных ограничений в Латвии прогнозируются наплыв туристов из Европы, терять возможность заработать никто не хочет.

Подобная ситуация складывается в Польше, принявшей более 3,5 млн беженцев: «Как только в пансионатах и молодёжных лагерях начнется летний сезон, сотням тысяч украинцев придётся освободить помещения», – пишет The Economist

Возникают проблемы и с работой: из-за языкового барьера, трудностей с признанием навыков и дипломов, беженцам, относившимся на Украине к среднему классу, в Польше можно рассчитывать только на низкооплачиваемую работу. Поэтому многие начали возвращаться: уже сейчас поток уезжающих на Украину почти в полтора раза превышает число тех, кто приезжает из страны.

Чехия, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»