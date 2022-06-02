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Четверг, 2 июня 2022, 09:03 мск

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Украинские беженцы в Польше лишатся ежедневного пособия

Фото: pixabay.com

Большинство украинских беженцев в Польше с 1 июля лишатся ежедневного пособия. Об этом сообщает Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Польские власти хотят стимулировать украинских мигрантов начать зарабатывать и обеспечивать себя. В связи с этим ежедневные пособия смогут получать только нуждающиеся, среди которых инвалиды, а также беременные и многодетные женщины.

По мнению польского профессора Петра Длугоша, отмена пособий в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, беженцам пора возвращаться на Украину.

Ранее Чехия заявила о намерении отменить помощь в виде денег украинским беженцам. Кроме того, со второго месяца поддержка будет привязана к постоянному проживанию в Чехии, что призвано предотвратить так называемый пакетный туризм – когда украинцы приезжали, пользовались льготами, а потом уезжали домой или ехали далее в другие страны ЕС.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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