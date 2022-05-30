Украинские беженцы стали проблемой для Болгарии: готовится массовое переселение

Правительство Болгарии намерено переселить украинских беженцев из гостиниц около побережья Черного моря в государственные базы, расположенные во внутренних районах страны. Такая мера стала следствием массового отказа украинцев добровольно покидать курортные районы.

Как пишет «Балканист.ру», тысячи украинцев все еще остаются в гостиницах на Черном море. За два дня Варну и Бургас покинули только 142 человека. При этом некоторые требования украинцев абсурдны. Так, в Государственное агентство по делам беженцев поступили заявки, чтобы в меню обязательно было мясо, в номерах – фены. Некоторые требуют комнаты в гостиницах на первой линии около моря, где находятся самые дорогие отели.

Председатель болгарского агентства по делам беженцев Марьяна Тошева пригрозила, что в случае необходимости украинских беженцев разместят в миграционном центре в Елхово. Это поселение с домами из контейнеров, которое может вместить до 1700 человек. «Добро пожаловать! Мы размещаем там всех мигрантов! В чем проблема? Какая разница, ты с Украины или из Афганистана?» – возмутилась она.

Стоит отметить, что всех мигрантов, которые приезжают в Болгарию, – за исключением украинцев, – размещают исключительно в центрах, которые находятся в глубине страны.

София, служба информации РИА «Новый День»

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