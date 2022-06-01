Деньги закончились: Чехия ужесточает правила предоставления помощи украинским беженцам

В Чехии намерены ужесточить правила предоставления гуманитарных льгот беженцам с Украины. Палата депутатов одобрила изменения, направленные на предотвращение так называемого пакетного туризма. Теперь сенаторы получат поправку для рассмотрения.

Новые, более строгие правила, были поддержаны большинством депутатов.

Например, проект предусматривает, что украинские беженцы теперь могут получать помощь в виде бесплатного проживания, питания и предметов первой необходимости. Ранее выдаваемая вместе с этим всем денежная помощь в виде пяти тысяч чешских крон – отменяется.

Кроме того, со второго месяца поддержка будет привязана к постоянному проживанию в Чехии, что призвано предотвратить так называемый пакетный туризм – когда украинцы приезжали, пользовались льготами, а потом уезжали домой или ехали далее в другие страны ЕС.

Поправка также регулирует медицинское страхование беженцев: Чехия, вероятнее всего, будет оплачивать медицинские полисы для украинцев только за 150 дней. Ранее беженцы могли получить медполис сроком на год. Кабинет министров Чехии предлагает с года сократить срок действия полиса не до 150, а до 180 дней.

Новые поправки также сокращают время, в течение которого беженец с Украины должен сообщить о смене места жительства. Согласно нововведению, заявители на временную защиту с Украины должны будут доказать, что им предоставлено жилье, если у них нет жилья, предоставленного областным центром помощи.

Новые поправки также предусматривают, что Чехия больше не будет выдавать визы и вид на жительство россиянам и белорусам.

Прага, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»