Правительство Чехии ужесточит правила для украинских беженцев

Вице-премьер Чешской республики Вит Ракушан после заседания правительства на пресс-конференции в среду, 18 мая, заявил, что получающие бесплатное питание и средства гигиены беженцы с Украины больше не будут получать другую гуманитарную помощь, – сообщает чешское издание Novinky.

Ракушан на пресс-конференции сказал: «Денежная помощь больше не будет выплачиваться беженцам с Украины в случаях предоставления им жилья, бесплатного питания и других удобств. Если государство обеспечивает питанием, пособие не выплачивается».

Как сообщает издание Novinky, на сегодняшний день, украинские беженцы имеют право на поддержку в размере 5000 крон для приобретения предметов первой необходимости для начала жизни в Чешской Республике. При необходимости они могут получить денежное пособие повторно в течение пяти месяцев.

Следует отметить, что ране вице-премьер Вит Ракушан и министр труда Мариан Юречка уже заявляли, что некоторые украинские беженцы едут в Чехию только за льготами и новые запланированные меры будут направлены на предотвращение подобного «туризма».

Прага, Иван Бабурин

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