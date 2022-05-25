Украинским беженцам в Европе отменяют бесплатный проезд

Пресс-служба Европейского союза поддержки Украины в среду, 25 мая, сообщила, что с 1 июня будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для украинских беженцев в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.

В пресс-службе Европейского союза поддержки Украины сообщили, что «в Германии украинцы смогут приобрести проездной за 9 евро на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах. В то же время в Чехии проездной на все виды транспорта обойдется немного дешевле – 7 евро. Польша пока не определилась с льготной ценой на проездной, но польское правительство пообещало вскоре сообщить об этом».

На специальном сайте ЕС для украинских беженцев сообщается также, что льготный проезд пока будет доступен. Однако, с 1 июня правила проезда могут измениться и в тех странах ЕС, которые пока не заявляли о таком намерении.

Брюссель, Иван Бабурин

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