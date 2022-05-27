С начала специальной военной операции Украину покинуло почти семь миллионов человек

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в пятницу, 27 мая, сообщило, что с начала специальной военной операции с Украины в соседние страны прибыли более 6,7 млн. беженцев. По данным организации, только за последние сутки страну покинула 41 тысяча человек.



В общей сложности с 24 февраля по 26 мая число беженцев из Украины достигло 6 700 411 человек.



По сообщению УВКБ ООН, больше всего беженцев прибыло в соседнюю с Украиной Польшу – 3,5 млн. Также примерно по одному миллиону находятся сейчас в Румынии и России, еще 665 тысяч разместились в Венгрии.

По данным украинского Нацбанка в апреле беженцы, выехавшие за границу, потратили там около двух миллиардов долларов, рассчитываясь или снимая наличные с карт. Сообщается, что 80% от израсходованных средств – это оплата товаров в терминалах торговых сетей и обналичивание.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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