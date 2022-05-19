В Крыму собираются открыть 4 модульных отеля

В Крыму уже в текущем сезоне собираются открыть 4 модульных отеля. Об этом сообщили в минкурортов республики.

Как уже сообщал «Новый День», Крым вошел в число регионов, где реализуется пилотный проект по созданию сети глэмпингов – быстровозводимых модульных отелей, объединяющих определенный комфорт и возможность отдыха на природе.

К началу лета в России предполагалось построить более 50 глэмпингов, 4 из них должны появиться в Крыму – на это республике выделили 300 млн рублей. .

«Уже есть предварительная проработка как минимум по 4 легковозводимым отелям – на Западе, Востоке и Южном берегу Крыма, поэтому есть высокие шансы, что уже в этом году, согласно распоряжению, наших туристов будут принимать новые модульные, красивые современные отели», – сообщил глава минкурортов Крыма Вадим Волченко.

Правда, к началу лета реализовать идею не получится: еще даже не разработана конкурсная документация.

Симферополь, Олег Яковенко

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