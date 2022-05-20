Крымчанин может «присесть» на 15 лет за любовь к желто-голубой расцветке

Житель Евпатории может отправиться за решетку на 15 лет за акт вандализма.

Как уже сообщал «Новый День», около 4 часов утра 16 мая 28-летний крымчанин облил здание мэрии краской и попытался его поджечь. «Здание администрации Евпатории было выбрано, поскольку оно находится в непосредственной близости от места проживания гражданина, с известными ему маршрутами скрытых подходов и отходов, мест расположения камер видеонаблюдения», – сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Мужчина так же пытался пожечь мэрию, бросив внутрь через окно емкость с зажигательной смесью. Однако самопальная взрывчатка потухла, и возгорания не произошло.

Поджигателя в тот же день задержали сотрудники УФСБ и МВД. Он публично извинился и заявил о готовности «искупить содеянное непосильным трудом». Такую возможность ему предоставят: возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на теракт), санкции которых предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Евпатория, Олег Яковенко

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