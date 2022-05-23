Группировке украинских неонацистов перекрыли выход из Лисичанска

В Лисичанске заблокирована большая группировка ВСУ. Ранее пути выхода боевикам были перекрыты из расположенного недалеко Северодонецка.

Исключена возможность доставки к окружённым боеприпасов, провизии и свежего личного состава по трассе Артёмовск-Лисичанск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Выход из Лисичанска: Народная милиция ЛНР контролирует эту логистику. Мы активно наблюдаем за перемещением военной техники противника и наносим по ней точечные огневые удары», – отметил он.

«Потери у противника колоссальные. Он пытается огрызаться, хотя, на самом деле, у него есть только единственный выбор – сложить оружие и сдаться в плен», – добавил Марочко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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