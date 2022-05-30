Украинскому Минобороны пришлось признать «тяжёлую ситуацию» в Северодонецке

Армия РФ и ЛНР завершает освобождение Северодонецка. Украинской группировке, расположенной в соседнем Лисичанске, грозит полное окружение и уничтожение.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», украинскому командованию в лице спикера Минобороны Александра Мотузяника пришлось срочно комментировать ситуацию.

Он утверждает, что бои ведутся «на окраинах Северодонецка», а подразделения ВСУ якобы «мужественно обороняются».

«Относительно самого Северодонецка: ситуация тяжелая, в окрестностях уже идут уличные бои. Украинские военнослужащие сдерживают штурмовые действия противника, который также бросает личный состав, где это ему не удаётся – он отходит», – рассказывает Мотузяник.

По его словам, «ВСУ принимают все меры, чтобы не допустить окружения в районах Северодонецка и Лисичанска».

«Войска РФ осуществляют штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях», – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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