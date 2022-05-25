Лисичанско-северодонецкой группировке ВСУ осталось думать «считанные дни»

Крупной группировке ВСУ (около 25 тысяч человек), заблокированной в Северодонецке и Лисичанске, необходимо срочно принимать решение – оказаться в полном окружении или воспользоваться последними коридорами и быстро отступить по просёлочным дорогам в направлении Славянска.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, союзные войска РФ и ДНР отказались от немедленного штурма Северодонецко-лисичанской агломерации и сейчас берут эти города в плотный котёл.

«Это большие по размеру города и оборонять их могут долго, как показал пример Рубежного. Поэтому сейчас союзные войска наступают, чтобы перерубить трассу Лисичанск-Бахмут. Она уже находится под артиллерийским огнем, и снабжение украинской группировки крайне затруднено.

У командования ВСУ остались считанные дни, чтобы решить: оставить войска в этих городах и обречь их на окружение и плен по мариупольскому сценарию, или вывести их из намечающегося котла и дать этим населенным пунктам надежду на нормальную жизнь», – приводит слова Шурыгина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее американские инструкторы предупредили Зеленского о скором уничтожении группировки ВСУ в Северодонецке. Ранее войска РФ и ДНР перекрыли неонацистам выход по трассе из Лисичанска.

Симферополь, Валентин Карамазов

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