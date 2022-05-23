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Понедельник, 23 мая 2022, 18:47 мск

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«Катастрофа» – Американские инструкторы предупредили Зеленского о скором уничтожении группировки ВСУ в Северодонецке

Фото: Яндекс.Карты

Президент Украины не решается отвести войска из Северодонецка и Лисичанска, чтобы не признавать отступление крупного соединения ВСУ и, как следствие, полное освобождение армией ЛНР Луганской области.

Однако промедление с выводом войск чревато их уничтожением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил военкор Евгений Поддубный.

«Новая катастрофа для ВСУ. Если личный состав формирований режима в ближайшее время не выйдет из северодонецкого мешка, то группировку ждет уничтожение, либо плен. Уже и американские военные эксперты как бы намекают на это киевскому режиму. У противника один, логичный выход, оставить города и отойти к Славянску. В противном случае – «эвакуация 2.0», – написал Поддубный, намекая на массовую сдачу неонацистов в «Азовстали».

Напомним, сегодня другой большой группировке украинских неонацистов перекрыли выход из расположенного рядом Лисичанска.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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