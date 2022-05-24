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Вторник, 24 мая 2022, 12:32 мск

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Предчувствия не обманули: в Крыму назначен новый министр сельского хозяйства

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра сельского хозяйства республики.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Андрей Рюмшин ушел в отставку в декабре 2021 года, в течение 5 месяцев обязанности руководителя министерства временно исполняла Алиме Зарединова. Теперь кресло министра занял Юрий Мигаль, на прошлой неделе сложивший полномочия депутата Госсовета.

Напомним, в крымском парламенте Мигаль возглавлял комитет по аграрной политике.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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