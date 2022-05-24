В Крыму завершено следствие по делу о нападении тигра на годовалого ребенка

В Крыму завершено следствие по делу о нападении тигра на ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре минувшего года в сафари-парка «Тайган» 22-летняя женщина с годовалым сыном на руках вошла в периметр безопасности и вплотную приблизилась к ограждению вольера, в котором находятся хищники. Малыш схватился ручкой за сетку, внезапно тигр бросился к ребенку и укусил за большой палец левой руки.

Мальчика госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему ампутировали палец.

Ответчиком по делу выступает владелец сафари-парка Олег Зубков: он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт «б» части 2 статьи 238 УК РФ).

Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Напомним, 2 года Зубкова уже признавали виновным по этой же статье (поводом послужил инцидент с туристкой из Кирова). Тогда владельца парка оштрафовали на 400 тысяч рублей и постановили выплатить еще 300 тысяч пострадавшей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»