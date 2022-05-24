Жилой фонд и инфраструктуру Мариуполя ждёт полная инвентаризация

Специальная комиссия правительства ДНР проводит полную инвентаризацию города Мариуполя.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал депутат Народного Совета Донецкой народной республики Алексей Жигулин.
Сообщается, что в городе разрушено или повреждено до 80% жилого фонда.
«Процесс этот сложный, потребуется составление смет и только затем планирование. Но город будут восстанавливать однозначно», – приводит слова Жигулина издание «Донбасс решает».
Симферополь, Валентин Карамазов
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