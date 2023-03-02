В Мариуполь нужны рабочие-волонтеры для восстановления домов мирных жителей

Для ремонта пострадавших от боевых действий домов мирных жителей Мариуполя требуются рабочие-волонтеры. Расходы на проезд (из Москвы), проживание и питание берет на себя благотворительный отдел Синода РПЦ.

«В Мариуполе сегодня остается много домов и квартир, требующих ремонта. В них прямо сейчас проживают люди, которые не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье. Пожилые, женщины с детьми, люди с инвалидностью остро нуждаются в помощи», – говорит куратор социальной помощи Синодального отдела по благотворительности в зоне конфликта Наталья Кульева.

В первую очередь нужны плотники, кровельщики, штукатуры, маляры-отделочники, электрики, сантехники, каменщики, плиточники. Продолжительность одной смены – 7 дней. Чтобы стать добровольцем-ремонтником в Мариуполе, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону горячей линии церковной помощи: 8 800 70 70 222.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2022 года специальная комиссия правительства ДНР приступила к полной инвентаризации жилого фонда и инфраструктуры Мариуполя. По предварительным данным, в городе было разрушено или повреждено до 80% жилого фонда.

Мариуполь, Елена Владимирова

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