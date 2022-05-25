В Херсонской области начинают оформлять российское гражданство

В Херсонской области началась организация пунктов приема документов для получения российского гражданства. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей Украины. Порядок действуе с сегодняшнего дня.
По словам Стремоусова, прием заявлений начнется в ближайшее время, и за российскими паспортами придут «практически все жители Херсонской области».
Херсон, Платон Ефимчук
© 2022, РИА «Новый День»
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