Россия упростила получение гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей

Жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, вступивший в силу с момента подписания – 25 мая.

Документ внес изменения в Указ президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», изданный в 2019 году.

«Внести следующие изменения: заменить словами «на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», – говорится в документе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщал «Новый День», Запорожская и Херсонская области Украины объявили о намерении стать частью Российской Федерации. В обеих областях действуют бивалютные зоны с хождением украинской гривны и российского рубля.

Москва, Наталья Рязанова

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