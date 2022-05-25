ВГА Запорожской области объявила о планах войти в состав РФ

Запорожская область намерена стать частью Российской Федерации, поделился планами член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, все жители области поддерживают сближение с Россией.

Рогов напомнил, что Запорожье на протяжении сотен лет было передовым регионом Российской империи. Область готова стать полноценной частью РФ, когда на территории региона не останется украинских националистов.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации», – сказал Владимир Рогов РИА Новости.

В части Запорожской области уже действует бивалютная зона, где хождение имеют и украинская гривна, и российский рубль. По словам Рогова, приход рубля оживил экономику на территориях, освобожденных российскими войсками.

«Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях», – пояснил он.

В Запорожье начал действовать Международный расчетный банк. Бизнесмены и государственные предприятия уже могут открывать счета, а вскоре банк начнет обслуживать и граждан, добавил Рогов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал региону максимальную помощь в интеграции с Россией. Он анонсировал создание бивалютной зоны, а позже и полное вытеснение украинской гривны в Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

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