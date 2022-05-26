МИД ДНР решает, что делать оставшимися в Мариуполе кораблями

Все экипажи иностранных судов, находившихся в порту Мариуполя, отправлены в свои страны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 24 мая, когда российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта, в гавани находилось 32 судна. 5 из них вышли в море сразу после разминирования.

Еще два иностранных корабля до сих пор стоят на якоре, но смогут отправиться в свои страны после необходимых процедур. По остальным судам будут приниматься решения в зависимости от их принадлежности.

«Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет, – цитирует Пушилина РИА «Новости». – Что касается судов, они находятся там по разным причинам: есть суда, которые будут отправлены собственникам, проходит проверка по каждому из судов». Пушилин уточнил, что судьба каждого корабля будет также решаться через МИД ДНР.

Напомним, со вчерашнего дня морской порт Мариуполя работает в обычном режиме.

Мариуполь, Платон Ефимчук

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