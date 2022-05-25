Морской порт Мариуполя заработал в обычном режиме

Мариупольский морской порт полностью освобождён от мин и затопленных судов и приступил к работе в обычном режиме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Минобороны России.

«В освобожденном от украинских боевиков Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», – говорится в заявлении начальника Управления пресс-службы и информации МО РФ Игоря Конашенкова.

Напомним, накануне начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы РФ в среду, 25 мая, откроют гуманитарный коридор в направлении Черного моря для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что морской порт города Мариуполя начнёт первый приём и отправку грузов в мае.

Симферополь, Валентин Карамазов

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