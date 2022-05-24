Минобороны РФ: Из Мариупольского порта 25 мая откроется гуманитарный коридор к Черному морю

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 24 мая, сообщил, что Вооруженные силы РФ в среду, 25 мая, откроют гуманитарный коридор в направлении Черного моря для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь.

Генерал-полковник Мизинцев сказал: «Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 мск. 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря. В результате проведенного комплекса мероприятий силами ВМФ России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры»

Как сообщалось ранее, специалистами Черноморского флота и инженерных войск России завершено разминирование территории Мариупольского порта. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. Освобождены подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Также российские саперные подразделения разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к морскому порту Мариуполя.

Москва, Иван Бабурин

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