Порт Мариуполя заработает в мае – Пушилин

Морской порт города Мариуполя начнёт первый приём и отправку грузов в мае.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Сообщается, что морская гавань, в первую очередь, будет использоваться как транспортный узел для завоза стройматериалов, чтобы как можно скорее восстановить разрушенный город.

«Планируем успеть в мае», – сказал Пушилин.

Напомним, ранее сапёры объединённых сил РФ и ДНР очистили от мин акваторию морского порта Мариуполя и приступили к подъёму затопленных судов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»