Порт Мариуполя заработает в мае – Пушилин

Морской порт города Мариуполя начнёт первый приём и отправку грузов в мае.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Сообщается, что морская гавань, в первую очередь, будет использоваться как транспортный узел для завоза стройматериалов, чтобы как можно скорее восстановить разрушенный город.
«Планируем успеть в мае», – сказал Пушилин.
Напомним, ранее сапёры объединённых сил РФ и ДНР очистили от мин акваторию морского порта Мариуполя и приступили к подъёму затопленных судов.
Симферополь, Валентин Карамазов
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