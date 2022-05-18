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Среда, 18 мая 2022, 17:17 мск

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Порт Мариуполя заработает в мае – Пушилин

Фото: МВД ДНР

Морской порт города Мариуполя начнёт первый приём и отправку грузов в мае.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Сообщается, что морская гавань, в первую очередь, будет использоваться как транспортный узел для завоза стройматериалов, чтобы как можно скорее восстановить разрушенный город.

«Планируем успеть в мае», – сказал Пушилин.

Напомним, ранее сапёры объединённых сил РФ и ДНР очистили от мин акваторию морского порта Мариуполя и приступили к подъёму затопленных судов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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