Минобороны РФ: Завершено разминирование морского порта в Мариуполе

Министерство обороны РФ во вторник, 24 мая, сообщило, что специалистами Черноморского флота и инженерных войск завершено разминирование территории Мариупольского порта.

В сообщении российского минобороны говорится: «Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь».

«Специалистами Черноморского флота из фарватера Мариупольского порта осуществлена транспортировка украинского пограничного сторожевого корабля, затопленного ранее боевиками националистического формирования «Азов». Осуществлен подъем двух плавучих кранов», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в минобороны сказали, что российские саперные подразделения осуществили разминирование от взрывоопасных предметов участка побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»