Иногда лучше молчать: спикер Госсовета Крыма призвал к «пещерному варварству»

В школах нужно отказаться от изучения английского языка – с таким заявлением выступил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Свою позицию он объяснил политическими и практическими мотивами.

«Языки – спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» – цитирует спикера ТАСС.

Константинов утверждает, что не изучал английский в школе, но выучил его позднее всего за два года, чтобы вести переговоры по бизнесу. И настаивает: для этой цели можно создать курсы, а в школе учить иностранные языки опасно:

«Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем ребенка заложником – он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она – Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время – а потом на историю времени не хватает».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Константинов, который в стремлении повысить индекс цитируемости, в последнее время делает заявления по любому поводу – от будущего Украины до выращивания риса, но не отличается ни оригинальностью, ни проработанностью своих высказываний.

Вот и на этот раз он явно поторопился и при этом оказался не первым. С заявлением: «Изучение английского языка – угроза нашим традициям» депутат Госдумы Ирина Яровая выступала еще в 2018 году. А пару месяцев назад нечто подобное заявлял и глава РК Сергей Аксенов: он предложил очистить русский язык и образовательный процесс «от чужих смыслов», убрав «неоправданно» используемые англицизмы – «вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий».

Высказывание Константинова председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал не просто сомнительным, но и очень опасным: «Чем в таком случае мы отличаемся от стран, где отменяют русский язык и российскую культуру, запрещают Чайковского и Достоевского? – написал он в своем telegram-канале. – Напротив, нам надо брать все лучшее, что есть в мире, не уподобляясь пещерному варварству некоторых «соседей».

Возможно, коллега Константинов не в курсе, что российская научная лингвистическая школа – одна из сильнейших, ее надо ценить, развивать, а не запрещать!»

Есть еще один нюанс: предлагая запретить изучение иностранных языков «за ненадобностью», Константинов как бы прогнозирует полную и длительную изоляцию России, из которой никому нельзя будет никуда выехать и получить доступ к лучшим образцам мировой культуры и науки.

Плюс ко всему, раз уж «англичане воюют с нами тысячу лет», нужно знать врага изнутри, а без изучения их языка, литературы, истории это невозможно.

Наконец, иностранные языки нужны не только для общения с иностранцами – это отличная зарядка для мозга, не зря медики советуют изучать их всем – от малышей до пенсионеров.

По мнению ученых, в процессе изучения иностранного языка в мозгу создаются новые нейронные связи, растет объем серого вещества, улучшается память и внимание. Чем больше языков учит человек, тем быстрее и лучше он решает интеллектуальные задачи.

Изучение иностранных языков в детстве развивает способности к многозадачности, логическому мышлению, концентрации и фокусировке внимания, быстрой адаптации к любым к неожиданным изменениям обстоятельств.

У людей старшего поколения изучение иностранного языка стимулирует умственную деятельность, улучшает работу головного мозга, память, что в условиях увеличивающейся продолжительности жизни очень важно для профилактики возрастных изменений и серьезных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера или деменции.

Но господин Константинов, видимо, считает все эти «нюансы» менее значительными, чем возможность «утереть нос англичанам». Или просто не подумал. Еще одана версия есть у того же Хинштейна:

Telegram: «А может, все проще?

Telegram: Может, когда будущий председатель Госсовета Крыма учился в Симферопольском филиале Севастопольского приборостроительного института, английский язык ему не давался?»

Симферополь, Олег Яковенко

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