Общественная палата Крыма выступила против переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», библиотека была создана в Симферополе купцом Бергом. Сначала она была платной. В течение последующих лет ее несколько раз перепродавали, а с 1890 года – по завещанию последнего владельца – библиотека стала общедоступной.

В 1956 году получила имя Ивана Франко – украинского писателя, поэта, ученого, публициста и деятеля революционного социалистического движения, со дня рождения которого тогда исполнилось 100 лет. Отметим, что Франко писал на нескольких языках, включая русский.

С инициативой переименовать библиотеку выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов: спикер республиканского парламента заявил, что «Франко – совершенно искусственный персонаж, придуманный советской властью, его значение в литературе, мягко скажем, преувеличено. К тому же, никакого отношения к Крыму он в принципе не имел. И то, что наша базовая библиотека носит имя этого человека, который был гражданином Австро-Венгрии, как минимум странно». Поэтому Константинов поручил поручил проработать вопрос переименования и организовать общественное обсуждение этой инициативы.

Общественность отнеслась к этой идее без особого восторга. Украинская община Крыма выступила против, заявив, что Франко «объединяет русских и украинцев».

Не поддержали Константинова и в Общественной палате (ОП) РК.

«В условиях специальной военной операции рассматривать вопросы, которые вносят определенный раскол в общественное мнение, не очень целесообразно, – заявил председатель ОП Александр Форманчук. – Было бы справедливо, если бы мы наложили на эти вопросы временный мораторий. По крайней мере, до конца спецоперации».

Симферополь, Лиана Макоба

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