Власти Крыма предлагают искоренять англицизмы английскими словами

Власти Крыма продолжают наступление на английский язык.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за предложением убрать одноименный предмет из школьной программы последовала инициатива искоренить из русской речи все англицизмы. С этой целью в республике решили подготовить словарь для замещения иностранных слов, в котором всем неугодным чужестранцам подберут русские аналоги.

Презентовать издание намерены в рамках международного фестиваля русской и славянской культуры «Великое русское слово», стартующего сегодня.

Рупором борьбы с иностранщиной снова выступил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

«Настоящая русская культура всегда боролась за свою самобытность, вынуждена была находиться под колоссальным давлением и засильем импортной потребительской культуры, но она выстояла, сейчас самое время дать ей толчок, – цитирует его ТАСС. – Самое время западничество выковырять навсегда, самое время забыть. Мы подготовили очень симпатичные, с определенным чувством юмора словари, буклеты, раздадим каждому участнику, в которых будет написано, что означают [заимствованные слова] в русской версии. Начинаем говорить по-русски. Русский язык имеет эти слова, зачем паразитировать чужими словами».

Правда, самому Константинову это не очень удается. Даже его вышеприведенная цитата изобилует заимствованиями: слово «культура» пришло в русский язык только в 30-е годы XIX века из французского; «колосс», от которого образовалось «колоссальный», – через французский или немецкий языки; таким же образом появились «версия» и «паразит».

А «импорт» и «юмор» в русской традиции вообще имеют английское происхождение, то есть относятся к тому самому языку, с которым господин Константинов так решительно борется. Как, кстати, и туризм – одна из основных отраслей крымской экономики, ситуацию в которую последнее время часто комментирует председатель Госсовета РК.

Причем, «туризм» – это двойная засада: мало того, что само слово пришло из английского, так и бизнес берет свои истоки в путешествиях молодых английских аристократов по Европе.

На этом фоне о названии строительной компании, принадлежащей семье Константинова и именуемой звучным французским словом «консоль», можно вообще не вспоминать.

Симферополь, Лиана Макоба

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