Киев готовится перекрыть Венгрии транзит российской нефти

С нефтепроводом «Дружба», по которому в Венгрию по отдельной нити прокачивается российская нефть, должно «что-то произойти», если Будапешт продолжит «выкручивать руки» Евросоюзу и сопротивляться введению эмбарго на энергоносители из РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

По её словам, Украина имеет «прекрасный рычаг» давления на Будапешт.

«И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с этим нефтепроводом что-то случилось. Это в руках правительства и президента – решать политические вопросы и говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС», – сказала Зеркаль.

Она обвинила Венгрию в том, что та «воспользовалась войной на Украине», чтобы выдвигать «заоблачные требования в адрес Евросоюза».

«Аппетит Венгрии по фондам ЕС растет ежедневно. И они решили, что у них наступило такое звёздное время, когда они могут требовать всё, что угодно, чтобы пугать разрушением европейского единства», – возмущалась Зеркаль.

Напомним, ранее экс-замглавы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев заявлял, что Украина должна действовать решительно против попыток Венгрии торпедировать европейское эмбарго на российскую нефть. Необходимо перекрыть для неё поставки по нефтепроводу «Дружба».

Симферополь, Валентин Карамазов

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