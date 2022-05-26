Глава Крыма продлил режим высокого уровня террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим высокого уровня террористической опасности. Предыдущий «желтый период» истек сегодня в 20:00 по местному времени.

Как уже сообщал «Новый День», высокий «желтый» уровень террористической опасности был введен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым 11 апреля в связи с событиями на Украине.

11 мая глава РК Сергей Аксенов продлил «желтый уровень» на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов до 20:00 26 мая. В Ленинском районе и Керчи режим высокого уровня опасности отменили.

На этой неделе в Белгородской, Брянской и Курской областях принято решение о продлении «желтого режима», в двух приграничных областях Воронежской области – об отмене.

Сергей Аксенов хранил молчание до последнего. Наконец, сегодня в 20:01 появилось его заявление:

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 26 мая 2022 года до 20:00 10 июня 2022 высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:



• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов;



• на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.



На всей территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под полным контролем органов власти, а безопасность обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами».

Симферополь, Олег Яковенко

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