На севере Крыма вводится повышенный уровень террористической опасности

Глава республики Крым Сергей Аксенов в понедельник, 11 апреля, сообщил, что в ряде районов на севере Крыма вводится высокий «желтый» уровень террористической опасности, – сообщают СМИ.

В сообщении Сергея Аксенова говорится: «Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности. Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме. Режим будет действовать 15 суток до 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года».

Симферополь, Иван Бабурин

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