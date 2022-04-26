В Крыму продлен режим высокого уровня террористической опасности

В Крыму продлен режим желтого уровня террористической опасности.

«В связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции продолжается обострение ситуации на российско-украинской границе, нарастают террористические угрозы, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур.

Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым, а также на подведомственных объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации высокого («желтого») уровня террористической опасности.

Правоохранительными органами, органами безопасности, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, а также органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым продолжают приниматься все необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

Напомню, что на территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами», – заявил глава Крыма.

Напомним, впервые режим высокого уровня опасности был введен на севере и востоке полуострова 11 апреля сроком на 15 дней.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»