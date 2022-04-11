В двух районах Краснодарского края вводится повышенный уровень террористической опасности

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник, 11 апреля, заявил, что в двух районах региона вводится «желтый», повышенный уровень террористической опасности, – сообщают СМИ.

В распространенном сообщении губернатора Краснодарского края говорится: «Подписал распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов. С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов. Жителей и гостей Кубани прошу быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112».

Как сообщалось ранее, уровень повышенной террористической опасности был введен в Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области.

Краснодар, Иван Бабурин

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