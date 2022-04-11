В Брянской области объявлен высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности установило руководство Брянской области, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении регионального правительства говорится: «Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток – с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля».

«Жителям региона рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

Брянская область граничит с Украиной. Ранее желтый уровень террористической опасности был введен в Курской области, а также в двух приграничных районах Воронежской области.

Кроме того, ранее желтый уровень террористической опасности введен в граничащей с Украиной Белгородской области.

Москва, Иван Бабурин

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