«Путин прогрызает землю в Донбассе» – Джонсон напуган «ощутимым прогрессом» русского наступления

Российская армия постепенно, но уверенно продвигается на фронте в Донбассе и достигла ощутимого прогресса.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в эфире Bloomberg TV заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом он утверждает, что продвижение идёт с большими издержками, поэтому необходимо срочно направить Украине новые вооружения, чтобы увеличить цену наступления для армии РФ.

«Я боюсь, что Путин, ценой больших затрат для себя и российских военных, продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», – заявил Джонсон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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